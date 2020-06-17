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ФГИУ объявил аукцион по продаже 100% акций «Химтекстильмаша»
10:20 17.06.2020 |
В Чернигове объявлен аукцион по продаже 100% акций АО "Химтестильмаш", стартовая цена - 995 тыс. грн.
Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины.
"Региональное отделение Фонда по Киевской, Черкасской и Черниговской областях сообщает об объявлении электронного аукциона. К продаже предлагается государственный пакет акций (100% уставного капитала) акционерного общества "Химтекстильмаш"... Стартовая цена - 994 819,00 грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аукцион назначен на 14 июля 2020 года.
Предприятие расположено на площади более 35 тыс кв. м (преимущественно производственного и складского назначения), 12,4 тыс. кв. м из которых находятся в аренде.
По состоянию на 1 января 2020 года общая стоимость активов акционерного общества составляла 9,1 млн грн., Просроченная кредиторская задолженность - 18,5 млн грн. По существующим долгам с 2009 года Государственной исполнительной службой открыто сводное исполнительное производство, остаток, подлежащий взысканию - 4,6 млн грн.
Объем производства АО "Химтестильмаш" в 2019 году составил 2,3 млн грн. По итогам прошлого года предприятие понесло 0,5 млн грн убытков.
Как сообщал Укринформ, предприятие "Химтекстильмаш" было создано в 1960 году, специализировалась на разработке и внедрении оборудования для производства химических волокон и масложировой промышленности. В 1995 году оно было акционировано. В структуре предприятия работали научно-исследовательский институт, опытный завод и исследовательская станция.
В 2000 году АО "Химтекстильмаш" было включено в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и не подлежащих приватизации.
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