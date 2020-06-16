Суд восстановил в должности уволенного президента ГП «Антонов»

Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Об этом сообщает пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП.

"Тем самым суд удовлетворил ходатайство А. Донца по его иску о незаконности приказа Абромавичуса. Также суд запретил осуществлять любые действия по изменению данных о президенте ГП" Антонов" в Государственном реестре, в том числе исключать из госреестра сведения о том, что Александр Донец является руководителем госпредприятия", - говорится в сообщении.

"Согласно Кодексу административного судопроизводства решение суда вступило в законную силу немедленно с момента его вынесения, то есть господин Донец пока является единственным законным руководителем ГП "Антонов".

Любые лица, которые будут препятствовать деятельности президента ГП "Антонов", будут подлежать уголовной ответственности по ст. 382 Уголовного кодекса "Невыполнение судебного решения", которое наказывается лишением свободы на срок до восьми лет", - пояснил старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко.





Напомним:

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Ранее на совещании СНБО сделали вывод, что "Укроборонпром" неэффективен в управлении авиационными госкомпаниями.

Госпредприятие "Антонов" обвиняет "Укроборонпром" в агрессивной политике относительно авиаотрасли и госкомпании в частности.

В ГП "Антонов" заявили о неправомерных действиях ГК "Укроборонпром", направленных на прекращение деятельности предприятия, и обратились к руководству государства с требованием оставить президентом компании Александра Донца и вывести компанию из-под управления "Укроборонпрома".