ПАО «Укртелеком», которому принадлежит мобильный оператор «ТриМоб», распродает свои вышки мобильной связи.

Укртелеком продает вышки мобильной связи. Об этом сообщается на сайте компании.

"ПАО "Укртелеком" реализует через электронную торговую систему незадействованные для собственных нужд антенно-мачтовые сооружения. Такие АЩС можно использовать для обеспечения покрытия сотовой связью или для других беспроводных технологий", - говорится в объявлении.

Как свидетельствуют данные о продажах, всего реализуется более трех десятков вышек.

В Укртелекоме уточнили, что список объектов постоянно обновляется.

Логи о продаже размещены на электронной площадке "Полонекс", который является лидером по реализации государственного имущества в Prozorro.Sale.

Как сообщалось, в декабре 2019 года стало известно, что мобильный оператор "ТриМоб", который является дочерней компанией "Укртелекома", отказался от развития собственной мобильной сети и планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера - компании Lycamobile Украина. Исключение составляет лишь Киев, где "ТриМоб" оставит частотный ресурс в своем пользовании.

Как считают в Укртелекоме, это открывает оператору новые конкурентные возможности среди мобильных игроков телекомрынка.

Кроме того, "ТриМоб" продолжит сотрудничать с Lycamobile Украина и реализовывать проект по конвергентной услуге "Альтернативная телефония" (FMC - восстановление фиксированной телефонии с помощью сети радиодоступа).

Укртелеком объявил о запуске первой в Украине 3G-сети под брендом Utel в 2007 году. С 2012 года связь третьего поколения начинает представлять отдельное юрлицо оператора под новым брендом - "ТриМоб".

На сегодняшний день "ТриМоб" - это мобильный оператор, который имеет свой номерной ресурс (+38091) и предоставляет услуги 3G интернета по стандарту UMTS на частотах в диапазоне 2100 МГц.

По сообщениям в СМИ, в 2018 году директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов оценивал ущерб "ТриМоб" до 300 млн грн в год.

В августе 2019 года "ТриМоб" попал в список убыточных компаний по версии ГФС, возглавив четвертую позицию. В частности, за первое полугодие ООО "ТриМоб" нарастило убыточность на 60%.

В 2016 году мобильный оператор Vodafone Украина (тогда МТС Украина) хотел купить "ТриМоб" за 3 млрд грн, но соглашение забраковал Фонд госимущества.