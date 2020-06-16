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ПАО «Укртелеком», которому принадлежит мобильный оператор «ТриМоб», распродает свои вышки мобильной связи.
08:22 16.06.2020 |
Укртелеком продает вышки мобильной связи. Об этом сообщается на сайте компании.
"ПАО "Укртелеком" реализует через электронную торговую систему незадействованные для собственных нужд антенно-мачтовые сооружения. Такие АЩС можно использовать для обеспечения покрытия сотовой связью или для других беспроводных технологий", - говорится в объявлении.
Как свидетельствуют данные о продажах, всего реализуется более трех десятков вышек.
В Укртелекоме уточнили, что список объектов постоянно обновляется.
Логи о продаже размещены на электронной площадке "Полонекс", который является лидером по реализации государственного имущества в Prozorro.Sale.
Как сообщалось, в декабре 2019 года стало известно, что мобильный оператор "ТриМоб", который является дочерней компанией "Укртелекома", отказался от развития собственной мобильной сети и планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера - компании Lycamobile Украина. Исключение составляет лишь Киев, где "ТриМоб" оставит частотный ресурс в своем пользовании.
Как считают в Укртелекоме, это открывает оператору новые конкурентные возможности среди мобильных игроков телекомрынка.
Кроме того, "ТриМоб" продолжит сотрудничать с Lycamobile Украина и реализовывать проект по конвергентной услуге "Альтернативная телефония" (FMC - восстановление фиксированной телефонии с помощью сети радиодоступа).
Укртелеком объявил о запуске первой в Украине 3G-сети под брендом Utel в 2007 году. С 2012 года связь третьего поколения начинает представлять отдельное юрлицо оператора под новым брендом - "ТриМоб".
На сегодняшний день "ТриМоб" - это мобильный оператор, который имеет свой номерной ресурс (+38091) и предоставляет услуги 3G интернета по стандарту UMTS на частотах в диапазоне 2100 МГц.
По сообщениям в СМИ, в 2018 году директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов оценивал ущерб "ТриМоб" до 300 млн грн в год.
В августе 2019 года "ТриМоб" попал в список убыточных компаний по версии ГФС, возглавив четвертую позицию. В частности, за первое полугодие ООО "ТриМоб" нарастило убыточность на 60%.
В 2016 году мобильный оператор Vodafone Украина (тогда МТС Украина) хотел купить "ТриМоб" за 3 млрд грн, но соглашение забраковал Фонд госимущества.
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