Аэропорт «Борисполь» возобновляет работу, но будет работать только один терминал

В Международном аэропорту «Борисполь» все рейсы будет обслуживать только терминал D, а терминал F откроют, когда пассажиров будет больше 1 миллиона в месяц.

Об этом сказал генеральный директор государственного предприятия «Международный аэропорт Борисполь» Павел Рябикин во время пресс-конференции 13 июня в аэропорту, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я думаю, что вернемся к вопросу эксплуатации терминала F, когда увидим, что у нас в месяц выходит более 1 миллиона пасажирив.Тогда мы будем думать о его открытии», - сказал Рябикин.

Директор по стратегическому развитию аэропорта "Борисполь" Антон Борисюк рассказал журналистам о новых правилах работы аэропорта в рамках карантина, в частности, отметил, что допуск в терминал провожающих и встречающих запрещен, кроме случаев, когда сопровождение необходимо.

«Этого правила придерживаются все аэропорты с целью минимизации контактов и соблюдение социальной дистанции ... Пассажиры должны обязательно быть в масках», - сказал он.

Также проводится обязательный термоскрининг на входах в терминал, в частности на одном входе уже установлен стационарный тепловизор в виде отдельной рамки.

Борисюк отметил, что в аэропорт не пускают с температурой 38 градусов и более, а некоторые авиаперевозчики будут проводить дополнительный температурный скрининг при посадке в самолет.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

В то же время Кабинет министров принял решение о возобновлении внутреннего авиационного сообщения в Украине с 5 июня и международного авиасообщения - с 15 июня.

По состоянию на 13 июня, в Украине лабораторно подтверждено 30 506 случаев COVID-19, за сутки - 753 новых.