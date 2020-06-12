Финансовые новости
- |
- 12.06.20
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Чистая прибыль Международного инвестиционного банка в I кв. сократилась в 8,6 раза
15:27 12.06.2020 |
АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-марта 2020 года задекларировал 1,85 млн грн чистой прибыли, что в 8,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (15,85 млн грн).
Согласно отчетности на сайте финучреждения, чистая прибыль банка за март-2020 составила 743,81 тыс. грн.
Чистый процентный доход банка за первый квартал 2020 года к прошлогоднему показателю вырос на 7,1% - до 34,66 млн грн, тогда как чистые комиссионные доходы уменьшились на 12,8% - до 18,34 млн грн, а отчисления на формирование резервов увеличились в 2,7 раза - до 111,323 млн грн.
За три месяца 2020 года активы МИБа увеличились в 1,4 раза - до 4 млрд грн, а обязательства - в полтора раза, до 3,6 млрд грн.
Собственный капитал с начала года вырос на 1,85 тыс. грн - до 407,33 млн грн, уставный капитал остался неизменным (333,6 млн грн).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,908%.
По данным центробанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30-е место среди 75 действовавших банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Буславец предложила запретить использование газа на ТЭС вместо угля
|Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО
|Кабмин предложил сократить количество районов в 3 раза
|Лучшая инвестиционная няня: Правление ПриватБанка вызывают на допрос из-за отказа платить Суркисам $250 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк «Глобус» в I кв. сократил чистую прибыль в 4,6 раза
|Чистая прибыль Международного инвестиционного банка в I кв. сократилась в 8,6 раза
|Идея Банк в I кв. сократил чистую прибыль на 38,1%
|Креди Агриколь Банк в I кв.-2020 сократил чистую прибыль на 30,5%
|Банк «Пивденный» в I кв.-2020 сократил чистую прибыль на 63,68%
|ПроКредит Банк в I кв.-2020 увеличил чистую прибыль на 43%
Это интересно
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen
|OnePlus и Oppo рекомендуют умерить ожидания по поводу подэкранных камер
|Visionox представила первое в мире решение для создания смартфонов с подэкранными камерами
|Уникальная функция Android 10 пришла на ПК. В Google Chrome заработали «Автоматические субтитры»