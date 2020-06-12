Чистая прибыль Международного инвестиционного банка в I кв. сократилась в 8,6 раза

АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) по итогам января-марта 2020 года задекларировал 1,85 млн грн чистой прибыли, что в 8,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (15,85 млн грн).

Согласно отчетности на сайте финучреждения, чистая прибыль банка за март-2020 составила 743,81 тыс. грн.

Чистый процентный доход банка за первый квартал 2020 года к прошлогоднему показателю вырос на 7,1% - до 34,66 млн грн, тогда как чистые комиссионные доходы уменьшились на 12,8% - до 18,34 млн грн, а отчисления на формирование резервов увеличились в 2,7 раза - до 111,323 млн грн.

За три месяца 2020 года активы МИБа увеличились в 1,4 раза - до 4 млрд грн, а обязательства - в полтора раза, до 3,6 млрд грн.

Собственный капитал с начала года вырос на 1,85 тыс. грн - до 407,33 млн грн, уставный капитал остался неизменным (333,6 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись пятый президент Украины Петр Порошенко (50,362434%), его сын Алексей Порошенко (9,9174%), Игорь Кононенко (14,94%), а также Олег Гладковский и Олег Зимин - по 9,908%.

По данным центробанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30-е место среди 75 действовавших банков.