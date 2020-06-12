ПроКредит Банк в I кв.-2020 увеличил чистую прибыль на 43%

Чистая прибыль ПроКредит Банк (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 156,63 млн грн, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года (109,55 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за первый квартал 2020 года составил 330,39 млн грн, что на 14,27% больше, чем за первый квартал в прошлом году.

Активы банка по итогам января-марта-2020 увеличились на 7,6% - до 25,68 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 10,7%, до 17,85 млрд грн.

Обязательства банка с начала года выросли на 8,3% - до 21,58 млрд грн, в том числе обязательства перед клиентами - на 9,2%, до 15,87 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте 2020 года вырос на 4% - до 4,1 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 1,57 млрд грн.

ПроКредит Банк (ранее - Микрофинансовый банк) основан в 2001 году. Единственным его акционером по состоянию на 9 января 2020 года являлся ProCredit Holding (100% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПроКредит Банк занимал 15-е место (24,322 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



