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ПроКредит Банк в I кв.-2020 увеличил чистую прибыль на 43%
14:29 12.06.2020 |
Чистая прибыль ПроКредит Банк (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 156,63 млн грн, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2019 года (109,55 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за первый квартал 2020 года составил 330,39 млн грн, что на 14,27% больше, чем за первый квартал в прошлом году.
Активы банка по итогам января-марта-2020 увеличились на 7,6% - до 25,68 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 10,7%, до 17,85 млрд грн.
Обязательства банка с начала года выросли на 8,3% - до 21,58 млрд грн, в том числе обязательства перед клиентами - на 9,2%, до 15,87 млрд грн.
Собственный капитал банка в январе-марте 2020 года вырос на 4% - до 4,1 млрд грн.
Уставный капитал сохранился на уровне 1,57 млрд грн.
ПроКредит Банк (ранее - Микрофинансовый банк) основан в 2001 году. Единственным его акционером по состоянию на 9 января 2020 года являлся ProCredit Holding (100% акций).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПроКредит Банк занимал 15-е место (24,322 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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