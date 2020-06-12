Банк «Восток» в I кв. увеличил чистую прибыль на 82,7% Киев. 5 мая.

Чистая прибыль ПАО "Банк Восток" (Днепр) по итогам января-марта 2020 года составила 42,68 млн грн, что на 82,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года (23,36 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за первый квартал составил 167,57 млн грн, что на 17% больше, чем за первый квартал прошлого года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 12,25% - до 12 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 7,9%, до 7,04 млрд грн.

Обязательства выросли на 13% - до 11,08 млрд грн, в том числе депозиты клиентов - на 15,28%, до 2,88 млрд грн.

Собственный капитал вырос на 4% - до 920,77 млн грн. Уставный капитал сохранился на уровне 639,1 млн грн.

"Банк Восток" основан в 2002 году. По информации на его сайте, банк принадлежит ООО "Восток Капитал", акционеры которой - владелец Fozzy Group Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.

По данным центробанка, по размеру общих активов на 1 января 2020 года "Восток" занимал 21-е место (11 млрд грн) среди 75 действовавших банков.