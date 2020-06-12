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Универсал Банк в I кв. увеличил чистую прибыль на 41,8% Киев. 18 мая.
14:05 12.06.2020 |
Чистая прибыль АО "Универсал Банк" (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 164,65 млн грн, что на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (116,08 млн грн).
Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за первый квартал составил 502,87 млн грн, что в 2,6 раза больше, чем за первый квартал прошлого года.
Активы банка за отчетный период увеличились на 14,9% - до 20,46 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 21,1%, до 11,8 млрд грн.
Обязательства выросли на 15,7% - до 18,61 млрд грн, в том числе депозиты клиентов - на 23,5%, до 17,7 млрд грн.
Собственный капитал вырос на 8,5% - до 1,85 млрд грн. Уставный капитал остался на уровне 3,1 млрд грн.
Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2020 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 16-е место (20,103 млрд грн) среди 75 действовавших.
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