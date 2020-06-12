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Банк «Глобус» в 2019г увеличил чистую прибыль на 44,94 млн грн
13:48 12.06.2020 |
Чистая прибыль банка "Глобус" (Киев) по итогам 2019 года составила 44,94 млн грн против чистого убытка за 2018 год в размере 19,7 млн грн, сообщается в годовой отчетности банка.
Чистый процентный доход банка "Глобус" за 2019 год увеличился на 49% к аналогичному показателю 2018 года - до 148,7 млн грн.
Активы финучреждения за год возросли на 49,4% - до 3,93 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам - на 2,86%, до 1,596 млрд грн.
Обязательства банка "Глобус" за 2019 год выросли на 53,4% - до 3,6 млрд грн, в частности объем средств клиентов увеличился на 54,5% - до 3,35 млрд грн.
Собственный капитал финучреждения за прошлый год вырос на 16% - до 325,49 млн грн.
Уставный капитал сохранился на уровне 300 млн грн.
Банк "Глобус" зарегистрирован в 2007 году. Его ключевыми участниками на начало 2020 года являлись Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский опосредованно через ООО "Украинские Медиа Технологии" (100%).
По данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,485 млрд грн) "Глобус" занимал 31-е место (3,563 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
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