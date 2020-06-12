Банк «Глобус» в I кв. сократил чистую прибыль в 4,6 раза

Чистая прибыль банка "Глобус" (Киев) по итогам января-марта 2020 года составила 4,54 млн грн, что в 4,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (20,99 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, чистый процентный доход за первый квартал 2020 года составил 58,13 млн грн, что в два раза больше, чем за первый квартал в прошлом году.

Активы банка по итогам января-марта сократились на 10,2% - до 3,53 млрд грн, в то время как кредиты клиентам выросли на 9,6%, до 1,75 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года сократились на 11,7% - до 3,18 млрд грн, в том числе средства клиентов - на 10,95%, до 2,99 млрд грн.

Собственный капитал банка в январе-марте вырос на 7,2% - до 349 млн грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 300 млн грн.

Банк "Глобус" зарегистрирован в 2007 году. Его ключевыми участниками на начало 2020 года являлись Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский опосредованно через ООО "Украинские Медиа Технологии" (100%).

По данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,485 млрд грн) "Глобус" занимал 31-е место (3,563 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



