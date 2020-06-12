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Суд отказал Коломойскому в блокировании сотрудничества НБУ и «Приватбанка» с международными советниками
12:53 12.06.2020 |
Соломенский районный суд Киева оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, государственному "ПриватБанку" и Министерству финансов о признании недействительными договоров с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".
Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.
"Экс-акционер "ПриватБанка" пытался признать недействительными и расторгнуть заключенные договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс". Государство привлекло эти компании к финансовому расследованию деятельности бывших владельцев "ПриватБанка", - сообщает НБУ.
Также юридические советники сопровождают судебные процессы по национализации банка в Украине и за рубежом.
НБУ напоминает, что в начале 2018 года международная компания Kroll, которая проводила судебный аудит (forensic audit) "ПриватБанка", подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.
Коломойский с 2017 года пытался заблокировать сотрудничество НБУ, "ПриватБанка" и Министерства финансов с международными компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells, "Астерс".
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