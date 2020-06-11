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Крюковский завод сократил производство грузовых вагонов на 63%
08:52 11.06.2020 |
Крюковский вагоностроительный завод в январе-мае 2020 года, по сравнению с январем-маем 2019 года, уменьшил производство грузовых вагонов на 62,8%, или 1443 вагона - до 854 штук.
Об этом сообщили в управлении экономики Кременчуга со ссылкой на данные предприятия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кременчугскую газету.
В январе-мае 2020 года предприятие произвело 26 пассажирских вагонов, тогда как в январе-апреле прошлого года - 5.
Локомотивов в этом году завод не собирал, тогда, как в январе-мае 2019 года на предприятии собрали 15 локомотивов.
Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод за первый квартал получил консолидированную чистую прибыль в размере 74,5 млн грн, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (310,75 млн грн).
КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.
Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов - на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц).
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