«Укроборонпром» презентовал новую модель корпоративного управления

Руководство ГК "Укроборонпром" представило в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработанный международными экспертами проект целевой модели корпоративного управления компанией во время и после трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Целевая модель корпоративного управления дает детальный ответ на вопрос, как мы будем управлять государственной оборонной промышленностью во время и после трансформации Укроборонпрома. Разработанная модель имеет универсальный характер, это позволит нам адаптировать ее под все организационные и производственные особенности предприятий при создании отраслевых бизнес-единиц. Разработка модели проходила на основе утвержденных стратегических документов государства в сфере национальной безопасности и обороны, а также основ реформирования и развития ОПК, утвержденных Кабинетом министров Украины. Но ключевым для реформы Укроборонпрома является принятие закона о корпоратизации государственных предприятий ОПК. Сейчас этот законопроект проходит последние стадии согласования в Кабмине", - сообщил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичюс.

Как отмечается, целевую модель корпоративного управления Концерном разработал офис трансформации Укроборонпрома в сотрудничестве с экспертами международной компании EY при поддержке правительства Франции. Предложенная модель предусматривает введение универсальных внутренних политик и кодексов, необходимых для построения новой архитектуры операционного управления и контроля, а также бизнес-процессов первого уровня, призванных повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников.

Встреча с участием генерального директора ГК "Укроборонпром", Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине господина Этьена де Понсена, замминистра развития экономики Светланы Панаиотиди, представителей других министерств и экспертов состоялась 9 июня.

Во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине господин Этьен де Понсен отметил, что Франция стремится направлять свою двустороннюю поддержку на ключевые потребности и направления реформ, определенные украинской властью. Финансирование крупных проектов, которые являются ключевыми для украинского суверенитета, а также поддержка возрождения Восточной Украины являются одними из основных направлений совместной деятельности. «В ответ на запрос Украины мы решили расширить нашу двустороннюю помощь на сферу реформы корпоративного управления. В этом контексте я рад, что Франция финансирует независимую экспертизу, чтобы помочь Укроборонпрому поднять стандарты управления до международного уровня. Усовершенствование управления - это только начало пути, это фундамент, который позволит повысить экономическую и промышленную эффективность как Концерна, так и отрасли в целом", - цитирует господина посла пресс-служба.

Отмечается, что в совещании, посвященном реформированию оборонно-промышленного комплекса, приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Министерства внутренних дел Украины, а также СНБО Украины и Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Кроме того, к обсуждению присоединились представители Посольства Франции в Украине, эксперты аудиторско-консалтинговой компании EY, Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) и Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее команда Укроборонпрома представила стратегию трансформации Концерна и дорожную карту реформы СНБО, Директорату по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру финансов Украины Сергею Марченко и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко , председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову, а также председателю Исполнительного комитета Национального совета реформы при Президенте Украины Михеилу Саакашвили.