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Кабмин сократил количество членов правления Укрзализныци
16:19 10.06.2020 |
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №815 от 7 октября 2015 года, которые устанавливают численность правления АО "Укрзализныця" в количестве 6 человек вместе с председателем правления.
Соответствующее постановление Кабмин принял на своем заседании 10 июня, сообщает корреспондент Укринформа.
"Установление численности правления в количестве шести человек, будет способствовать улучшению бизнес процессов, перераспределению функций и направлений работы, что в свою очередь приведет, в том числе, и к оптимизации фонда оплаты труда Укрзализныци, а также уменьшит юридические риски, связанные с тем, что в случае невозможности хотя бы одного члена правления принять участие в заседании, оно не будет считаться правомочным", - отмечается в пояснительной записке.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 15 апреля одобрил предложение наблюдательного совета Укрзализныци освободить Желька Марчека от исполнения обязанностей председателя правления и назначить Ивана Юрика новым исполняющим обязанности председателя правления компании.
Юрик был назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци" в июне 2018 года и участвовал в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту; и впоследствии, в июне 2019 года, на конкурсной основе был избран финансовым директором и членом правления компании. С тех пор он возглавлял направление стратегических финансов и инвестиций.
Иван Юрик будет исполнять обязанности главы Укрзализныци до завершения конкурса на должность председателя правления компании, который сейчас продолжается, и назначения в установленном порядке постоянного председателя правления государственного перевозчика.
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