Кабмин сократил количество членов правления Укрзализныци

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №815 от 7 октября 2015 года, которые устанавливают численность правления АО "Укрзализныця" в количестве 6 человек вместе с председателем правления.

Соответствующее постановление Кабмин принял на своем заседании 10 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

"Установление численности правления в количестве шести человек, будет способствовать улучшению бизнес процессов, перераспределению функций и направлений работы, что в свою очередь приведет, в том числе, и к оптимизации фонда оплаты труда Укрзализныци, а также уменьшит юридические риски, связанные с тем, что в случае невозможности хотя бы одного члена правления принять участие в заседании, оно не будет считаться правомочным", - отмечается в пояснительной записке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 15 апреля одобрил предложение наблюдательного совета Укрзализныци освободить Желька Марчека от исполнения обязанностей председателя правления и назначить Ивана Юрика новым исполняющим обязанности председателя правления компании.

Юрик был назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци" в июне 2018 года и участвовал в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту; и впоследствии, в июне 2019 года, на конкурсной основе был избран финансовым директором и членом правления компании. С тех пор он возглавлял направление стратегических финансов и инвестиций.

Иван Юрик будет исполнять обязанности главы Укрзализныци до завершения конкурса на должность председателя правления компании, который сейчас продолжается, и назначения в установленном порядке постоянного председателя правления государственного перевозчика.

