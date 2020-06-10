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Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин проиграл апелляцию на решение суда о $250 млн
15:07 10.06.2020 |
Кабмин проиграл апелляцию по делу о взыскании с ПриватБанка $250 млн в пользу офшоров Суркисов
Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы Кабинета министров на постановление Печерского райсуда 2017 года, которое обязывает государственный ПриватБанк обслуживать депозиты шести британских компаний, которые обслуживали в кипрской дочке финучреждения. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Кабмин подал апелляцию, поскольку в апреле стал участником процесса, как третье лицо (в конце 2019 года Кабмин стал собственником ПриватБанка вместо Минфина).
Проигравшая сторона сможет обжаловать решение в Верховном суде.
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