Госисполнитель передала материалы делу о депозитах Суркисов на $257 млн в Нацполицию для открытия уголовного производства

Государственный исполнитель наложила два штрафа на государственный ПриватБанк (Киев) в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка во вторник.

Согласно сообщению, санкция статьи 382 (невыполнение судебного решения), по которой исполнитель обратился в правоохранительные органы, предусматривает в том числе лишение свободы на срок от трех до восьми лет, которые в первую очередь грозят менеджменту банка.

Отмечается также, что юрсоветники ПриватБанка четырежды обратились к министру юстиции Денису Малюське, а также неоднократно в суды, однако жалобы не были рассмотрены.

Последнее обращение к министру юстиции, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", банк направил 3 июня.

В нем указывается, что "нарушая закон, госисполнитель повторно открыла исполнительные производства на основании копий постановления и повторно привлекла госбанк к ответственности за невыполнение постановления".

"Отсутствие реакции министра юстиции Украины на законные обращения ПриватБанка с просьбой оценить нарушения, которые предоставляются в них, вызывает глубокую обеспокоенность, тогда как Министерство юстиции Украины позволяет то, что мы считаем незаконным процессом принудительного исполнения постановления", - говорится в письме.

Указывается также, что банк был вынужден обратиться в орган досудебного расследования с заявлением о совершении госисполнителем криминального правонарушения, которое заключается "в служебной подделке и злоупотреблении служебным положением, последствием которого было безосновательное и противоправное наложение штрафов на ПриватБанк".

Как сообщалось со ссылкой на Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

"Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 млрд грн (или $250 млн) с ПриватБанка. Мы выполняем решение суда, которое требует от ПриватБанка обслуживания депозитов (и черт знает, как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать семь "ярдов" в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", - отмечал министр.

В конце мая ПриватБанк потребовал у ГИС возвращения исполнительных документов по заявлениям офшорных компаний Суркисов из-за подозрения на то, что они были заверены поддельными подписями.

Ранее, 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные ими 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров - в целом более $250 млн. Таким образом, он разъяснил решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года на основании заявления государственного исполнителя, о котором, по словам Малюськи, его просил сам ПриватБанк.

Вместе с тем Киевский апелляционный суд 18 мая 2020 года открыл апелляционное производство по жалобе Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля-2017. Восстановление процессуального срока на апелляционное обжалование было обусловлено тем, что Кабмин был привлечен к рассмотрению дела 13 апреля 2020 года, соответственно, не мог обжаловать решение суда в установленный законом срок.

"Вышеупомянутое определение Печерского райсуда Киева (...) еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу)" - отмечал адвокат Суркисов Виктор Боруха.

В свою очередь юрсоветник ПриватБанка Андрей Пожидаев подчеркивал, что финучреждение обратилось за разъяснением, потому что исполнение определения Печерского суда Киева от 9 февраля-2017 было невозможным, поскольку банк уже выполнил условия депозитного договора в 2016 году в рамках процедуры bail-in.

Он также отмечал, что в отличие от процедур 2017 года, где была предусмотрена возможность только апелляционного обжалования этого определения, после изменения процессуального кодекса вопрос о незаконности такого определения, поднятый Кабмином в мае 2020 года, может дойти до Верховного Суда.

Как сообщалось, в конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.