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«Приватбанк» выиграл суд против Дубилета о защите деловой репутации
12:38 09.06.2020 |
Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 27 мая было полностью удовлетворена кассационная жалоба "ПриватБанка", отменено решение судов предыдущих инстанций и отказано бывшему председателю правления банка Александру Дубилету в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом со ссылкой на пресс-служба "ПриватБанка" сообщает БизнесЦензор.
"Это первая победа государственного банка в Верховном Суде по делам по защите чести, достоинства и деловой репутации", - сообщает банк.
По данным банка, Дубилет с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 года, а именно что "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений".
Речь шла о 36 кредитных договоров, заключенных во время так называемой "трансформации" корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.
Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.
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