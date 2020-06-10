«Приватбанк» выиграл суд против Дубилета о защите деловой репутации

Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 27 мая было полностью удовлетворена кассационная жалоба "ПриватБанка", отменено решение судов предыдущих инстанций и отказано бывшему председателю правления банка Александру Дубилету в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом со ссылкой на пресс-служба "ПриватБанка" сообщает БизнесЦензор.

"Это первая победа государственного банка в Верховном Суде по делам по защите чести, достоинства и деловой репутации", - сообщает банк.

По данным банка, Дубилет с 2017 года пытался признать недостоверной информацию, распространенную на пресс-конференции 4 июля 2017 года, а именно что "при выдаче кредитов нарушались как нормативные документы Национального банка Украины, так и внутренние документы самого банка. Все 36 кредитов были подписаны председателем правления банка с превышением полномочий, которые предоставлялись ему соответствующими документами банка, в связи с чем банк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлениями о совершении уголовных преступлений".

Речь шла о 36 кредитных договоров, заключенных во время так называемой "трансформации" корпоративного кредитного портфеля банка, проведенной бывшими владельцами банка накануне его национализации.

Аналогичный иск был подан в Печерский райсуд и бывшим владельцем банка Игорем Коломойским. Дело по его иску до сих пор находится на рассмотрении в суде первой инстанции.