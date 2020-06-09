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Аромавичус уволил главу госпредприятия «Антонов»
12:13 09.06.2020 |
Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Аромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.
Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.
Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра по данным Службы безопасности Украины о "нанесении вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".
"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", - говорится в сообщении.
Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащих признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.
ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в государственный концерн "Укроборонпром".
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