Raiffeisen Bank переносит разработку интернет-банкинга в Украину - СМИ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI), имеющая сеть дочерних банковских учреждений в 13 странах Центральной и Восточной Европы, переносит разработку своего сервиса цифрового банкинга в Украине.

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

"Разработчики программного обеспечения (IT был разделен на 30 небольших, гибких групп) уже некоторое время работают над соответствующими приложениями под общим названием Digital Banking Engine. Команда в Вене включала 45 человек, 33 из которых являются, по словам пресс-секретаря RBI, внутренними работниками, остальные - внешними. Однако в конце мая проект был перенесен в Украину", - говорится в статье под заголовком "IT-работа: Raiffeisen Bank переносит цифровой банкинг в Украину".

Отмечается, что IT-персонал RBI был проинформирован о переносе этих работ в Украину 25 мая. Учитывая это, сотрудники IT-отдела в Вене теперь опасаются потерять работу. В банковской группе, впрочем, заверили, что намерены сохранить "внутренних" работников и привлечь их к другим проекта, а также позаботятся о "внешних".

Как пишет газета, разработка "двигателя цифрового банкинга" поручена украинскому стартапу Edenlab, который обладает мощной IT-командой и "ловко" работает.

Автор публикации Рената Грабер поинтересовалась, почему этот проект перебазируется именно в Украину, ведь RBI имеет дочерние банки еще в 12 странах. При этом она напомнила, что членом правления RBI, ответственным за сферу розничного банковского бизнеса, является украинец Андрей Степаненко.

В пресс-службе RBI объяснили, что в Украине существует высококвалифицированная команда, и проект "будет находиться в 100-процентной дочке RBI". В то же время пресс-секретарь австрийской банковской группы не стала комментировать, покупает ли RBI украинскую Edenlab.