«Кернел» инвестирует в проекты альтернативной энергетики свыше $170 млн

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, направляет свыше $170 млн на реализацию проектов альтернативной энергетики, передает Энергореформа.

Согласно сообщению группы в Facebook 5 июня, сейчас на Кропивницком маслоэкстракционном заводе на полную мощность работает турбина для производства "зеленой" электроэнергии мощностью до 7,5 МВт.

"До 2021 года в таком формате заработают еще шесть заводов "Кернел" с суммарной генерацией более 90 МВт. В том числе - Староконстантиновский МЭЗ, который сейчас строится в Хмельницкой области и станет самым крупным современным маслоэкстракционным заводом в Украине", - отметили в "Кернел".

В группе уточнили, что Староконстантиновский МЭЗ будет иметь турбогенератор мощностью до 20МВт.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.