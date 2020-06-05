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«Кернел» инвестирует в проекты альтернативной энергетики свыше $170 млн
14:11 05.06.2020 |
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, направляет свыше $170 млн на реализацию проектов альтернативной энергетики, передает Энергореформа.
Согласно сообщению группы в Facebook 5 июня, сейчас на Кропивницком маслоэкстракционном заводе на полную мощность работает турбина для производства "зеленой" электроэнергии мощностью до 7,5 МВт.
"До 2021 года в таком формате заработают еще шесть заводов "Кернел" с суммарной генерацией более 90 МВт. В том числе - Староконстантиновский МЭЗ, который сейчас строится в Хмельницкой области и станет самым крупным современным маслоэкстракционным заводом в Украине", - отметили в "Кернел".
В группе уточнили, что Староконстантиновский МЭЗ будет иметь турбогенератор мощностью до 20МВт.
"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.
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