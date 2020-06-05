Укрзализныця ввела долгосрочные договоры с отправителями грузов

АО "Укрзализныця" ввела долгосрочные договоры с грузоотправителями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця вводит долгосрочные договоры с грузоотправителями. Новый продукт поможет построить длительные и выгодные условия сотрудничества для всех участников бизнес-процесса по перевозке грузов", - сказал и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

По его словам, решение о внедрении таких договоров было принято на заседании правления компании.

Юрик рассказал, что грузоотправителям предлагается заключить долгосрочные договора - со сроком от 9 до 12 месяцев.

"Чем длиннее будет срок заказа услуги перевозок, тем ниже и выгоднее будет цена за пользование вагонами компании», - добавил глава Укрзализныци.

В компании отмечают, что клиенты, которые подпишут такие договоры смогут уверенно планировать свою нагрузку в течение всего срока действия договора.

В то же время, Укрзализныця благодаря новому продукту уменьшит операционные расходы благодаря долгосрочному планированию и равномерному получению доходов от использования вагонов в течение года.