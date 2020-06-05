Финансовые новости
- |
- 05.06.20
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрзализныця ввела долгосрочные договоры с отправителями грузов
13:02 05.06.2020 |
АО "Укрзализныця" ввела долгосрочные договоры с грузоотправителями.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Укрзализныця вводит долгосрочные договоры с грузоотправителями. Новый продукт поможет построить длительные и выгодные условия сотрудничества для всех участников бизнес-процесса по перевозке грузов", - сказал и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
По его словам, решение о внедрении таких договоров было принято на заседании правления компании.
Юрик рассказал, что грузоотправителям предлагается заключить долгосрочные договора - со сроком от 9 до 12 месяцев.
"Чем длиннее будет срок заказа услуги перевозок, тем ниже и выгоднее будет цена за пользование вагонами компании», - добавил глава Укрзализныци.
В компании отмечают, что клиенты, которые подпишут такие договоры смогут уверенно планировать свою нагрузку в течение всего срока действия договора.
В то же время, Укрзализныця благодаря новому продукту уменьшит операционные расходы благодаря долгосрочному планированию и равномерному получению доходов от использования вагонов в течение года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Между европейскими ценностями и «русским миром»: Что скрывается за назначением новых министров культуры и образования
|И без того недюжинные способности приписывать себе чужие заслуги Зеленский творчески развивает
|Доллар падал на межбанке 4 июня из-за новых продаж «Нафтогаза»
|Торговля министрами. Когда Зеленский отправит Кабмин Шмыгаля в отставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрзализныця ввела долгосрочные договоры с отправителями грузов
|Крупнейший в Украине завод масел Azmol остановил производство
|Укрэнерго тестирует систему управления ограничениями ВИЭ
|«Укрпошта» получила 2,4 тыс. писем со штрафами за нарушения ПДД для доставки адресатам
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что за три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений: 1 июня 2020 года зафиксировано - 57880, 2 июня 2020 года зафиксировано - 44319, 3 июня 2020 года зафиксировано - 37211.
|«Укртелеком» за 3 мес. ввел в эксплуатацию более 1 тыс. км кабеля для подключения к скоростному интернету жителей в селах
|НБУ согласовал Дубея на должности предправления ТАСкомбанка
Это интересно
|Простое, но очень полезное новшество Google Chrome. Браузер превратится в бесплатный редактор PDF
|В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW