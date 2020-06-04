«Укрпошта» получила 2,4 тыс. писем со штрафами за нарушения ПДД для доставки адресатам

АО "Укрпошта" получило для доставки первую партию штрафов с 2,4 тыс. писем для нарушителей ПДД, выявленных за три дня работы комплексов автоматической фотовидеофиксации.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, админпостановления начнут доставляться с четверга, 4 июня.

В комментариях к своему посту он отметил, что 50% оплаченного правонарушителем штрафа будет идти в общий бюджет, 50% - в местный, если камеры установлены на местных дорогах, либо "Укравтодору", если на государственных.

По его словам, еще на дорогах Украины будет установлено 220 комплексов автоматической фиксации. Из них уже согласовано 41 место для 58 камер: по одному в Волынской, Житомирской и Ривненской областях, по два в Винницкой, Закарпатской, Запорожской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской, три в Одесской и 21 во Львовской.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что за три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений: 1 июня 2020 года зафиксировано - 57880, 2 июня 2020 года зафиксировано - 44319, 3 июня 2020 года зафиксировано - 37211.

Министерство инфраструктуры для запуска проекта на дорогах Киевской области установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.



