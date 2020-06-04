«Укртелеком» за 3 мес. ввел в эксплуатацию более 1 тыс. км кабеля для подключения к скоростному интернету жителей в селах

"Укртелеком" за последние три месяца (март-май) построил и ввел в эксплуатацию более тысячи километров волоконно-оптического кабеля для подключения к скоростному "оптическому" интернету жителей сотен населенных пунктов в сельской местности.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, больше всего оптики было проложено в Винницкой, Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

"Новая мультисервисная волоконно-оптическая телекоминфраструктура оператора в сельской местности позволяет жителям и организациям пользоваться полным спектром телекомуслуг "как в городе". Жители населенных пунктов, где строится новая сеть "Укртелекома", могут пользоваться доступным безлимитным интернетом на скоростях до 1 Гбит/с, смотреть цифровое интерактивное ТВ и иметь IP-телефонию, как в городах", - отметили в "Укртелекоме", добавив, что подавляющее большинство из этих населенных пунктов до этого не имело доступ к оптическому интернету.

По данным компании, в общем работы в пределах общих проектов с компанией Iskratel и словенским банком развития SID Bank ведутся по всей стране. К работе привлекаются десятки местных и региональных подрядчиков. При этом подключение абонентов на новую сеть осуществляется с соблюдением необходимых мер безопасности в период карантина.

