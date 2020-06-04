НБУ согласовал Дубея на должности предправления ТАСкомбанка

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал на должности председателя правления ТАСкомбанка (Киев) акционера банка Владимира Дубея (0,00174%).

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в четверг, Дубей назначен на должность предправления ТАСкомбанка на трехлетний срок с 4 июня.

Как сообщалось, наблюдательный совет ТАСкомбанка в феврале принял решение о назначении с 12 марта исполняющим обязанности предправления Дубея вместо Андрея Комариста.

Банк уточнял, до указанного назначения Дубей более четырех лет занимал должность первого зампредправления банка.

По данным НБУ, на 1 января 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка является Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года, ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 17-е место (20,631 млрд грн) среди 75 действующих банков.

