Финансовые новости
- |
- 04.06.20
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФГИ сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината
16:48 04.06.2020 |
Фонд государственного имущества смог сменить главу ООО "ЗТМК" на основании принятого Кабмином еще в феврале решения.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"На прошлой неделе мы вернули государству "Центрэнерго", а сегодня обеспечили государственный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом! Официально сообщаю, что в Единый реестр юридических лиц внесена информация о новом и.о. директора ООО "ЗТМК", - сообщил глава Фонда.
Сенниченко напомнил, что Запорожский титаново-магниевый комбинате - это единственный производитель губчатого титана в Европе, 51% акций которого находится в собственности государства.
При том, убытки предприятия, по данным ФГИ, в 2019 году составили 656 млн грн.
"Перед новым руководителем ООО "ЗТМК" поставлена задача по уничтожению коррупционных схем для финансовой стабилизации объекта", - добавил Сенниченко.
Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".
До последнего времени руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинет" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак. До этого он занимал должность заместителя председателя правления - коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине - "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Фирташа.
Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.
Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.
Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.
НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.
Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.
"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В едином порыве с Медведчуком. Чем грозит «слугам» отмена амнистии участников Майдана
|Почему затея партии власти с праймериз в Киеве может провалиться
|Медаль Вилкулу и советские звезды на пагонах. Почему Зеленскому уже поздно переживать за свой имидж в войсках
|На межбанке 3 июня торговля постепенно оживилась. Объем валютного рынка удвоился после вчерашнего спада
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрэнерго тестирует систему управления ограничениями ВИЭ
|«Укрпошта» получила 2,4 тыс. писем со штрафами за нарушения ПДД для доставки адресатам
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что за три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости отмечается стабильное снижение количества нарушений: 1 июня 2020 года зафиксировано - 57880, 2 июня 2020 года зафиксировано - 44319, 3 июня 2020 года зафиксировано - 37211.
|«Укртелеком» за 3 мес. ввел в эксплуатацию более 1 тыс. км кабеля для подключения к скоростному интернету жителей в селах
|НБУ согласовал Дубея на должности предправления ТАСкомбанка
|ФГИ сменил подконтрольного Фирташу главу Запорожского титанового комбината
|Американская Freedom Holding покупает долю в Украинской бирже
|«Нафтогаз» договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа
Это интересно
|Xiaomi переименовала Mijia: бытовая техника будет выпускаться под брендом Xiaomi Smart Life
|Генеральная уборка на Facebook. В соцсети разрешили скрывать старые записи
|На Трампа подали в суд из-за указа о регулировании соцсетей
|Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
|Citroen разрабатывает бизнес-седан для конкуренции с Audi и BMW
|Имеет признаки сомнительного: Нацкомиссия предупреждает украинцев о рисках инвестирования в Exlimited
|Renault откажется от бренда Alpine