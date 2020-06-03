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Апелляционный суд снял арест с 50% акций Полтавского ГОКа Жеваго
16:00 03.06.2020 |
Апелляционный суд Киева снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Ferrexpo отметили, что решение Апелляционного суда Киева является окончательным в этом деле и является заключительным этапом апелляционного процесса.
Напомним:
В январе украинский суд установил ограничения в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM.
Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.
Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.
9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск по производству, которое расследует ГБР.
Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".
По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.
11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о подозрении Жеваго относительно внесения недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.
В октябре по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.
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