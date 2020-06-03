Второй по величине мировой туроператор ANEX Tour выходит из карантина

Эпидемия коронавируса привела к серьезным последствиям в мировой экономике существенно задев и туристический бизнес. Прогнозируют, что уже после карантина и возобновления авиасообщения украинские туристы смогут безопасно путешествовать.

Второй по величине туроператор в мире ANEX Tour заявляет, что уже готовит пакеты летних предложений.

"Мы готовы предоставить качественное обслуживание, безопасность и лучшую цену. На данный момент активно идет подготовка к летнему сезону 2021 года. Начались продажи пакетов на Мальдивы, в Мексику, во Вьетнам. На зимний сезон 2020-2021 года мы с Azur Air Ukraine, нашим авиаперевозчиком, планируем запуск новых авиарейсов по многим очень востребованным направлениям на которые ранее не было прямых рейсов из Украины. Кроме того, в октябре запланированы дополнительные полеты, связанные с большим спросом на эти направления, на которые мы летали. Таким образом, у нас в разы больше шансов увеличить количество направлений в Украине," - комментирует Илькер Адигюзель.

