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Второй по величине мировой туроператор ANEX Tour выходит из карантина
13:07 03.06.2020 |
Эпидемия коронавируса привела к серьезным последствиям в мировой экономике существенно задев и туристический бизнес. Прогнозируют, что уже после карантина и возобновления авиасообщения украинские туристы смогут безопасно путешествовать.
Второй по величине туроператор в мире ANEX Tour заявляет, что уже готовит пакеты летних предложений.
"Мы готовы предоставить качественное обслуживание, безопасность и лучшую цену. На данный момент активно идет подготовка к летнему сезону 2021 года. Начались продажи пакетов на Мальдивы, в Мексику, во Вьетнам. На зимний сезон 2020-2021 года мы с Azur Air Ukraine, нашим авиаперевозчиком, планируем запуск новых авиарейсов по многим очень востребованным направлениям на которые ранее не было прямых рейсов из Украины. Кроме того, в октябре запланированы дополнительные полеты, связанные с большим спросом на эти направления, на которые мы летали. Таким образом, у нас в разы больше шансов увеличить количество направлений в Украине," - комментирует Илькер Адигюзель.
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