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ANEX Tour формирует для украинцев пакеты туристических предложений после выхода из карантина
12:22 03.06.2020 |
Начинает писаться новая история успеха благодаря огромному терпению украинцев, слаженной работе государственных органов власти и героизму врачей. Так считает Илькер Адигюзель, Генеральный директор ООО «ТК Анекс Тур» в Украине.
Он отмечает, что анализируя информацию из разных стран и основываясь на заявлениях государственных властей в Украине, с 15 июня будут открыты границы для воздушного движения. И в компании ANEX Tour уже согласовывается график запуска полетов на основании двусторонних договоренностей. Конечно же, в первую очередь разрешены будут авиарейсы в страны, которые завершили подготовку инфраструктуры к принятию гостей.
"Турция, которая возглавляет наши направления, уже с первого июля этого года будет принимать гостей. Она стала образцовой страной в мире, выполнив все необходимые меры по безопасности для туриста и туризма в целом. Также, ОАЭ и страны Азии, скорее всего, будут одними из первых открыты для полетов. Там идет серьезная работа на самом высоком уровне по возобновлению туризма и обеспечению безопасных инфраструктурных мер. Период коронавируса был самым трудным для европейских стран. Однако ожидаем, что на следующем этапе будут разрешены полеты в Европу. Начнем с Испании.
Своей сетью направлений, охватывающей все страны, ANEX Tour является вторым по величине туроператором в мире. Исходя из этого, согласно календарю (планирования авиаперелетов, открытию границ), в соответствии с официальными решениями и стратегическими прогнозами, которые будут приняты, мы продолжаем предоставлять лучшие услуги для наших туристов. Готовимся к завоеванию миллионов сердец украинских путешественников, благополучно доставляя своих пассажиров в отпуск, о котором они мечтают," - отмечает Илькер Адигюзель
Также он отметил, что планируется запуск новых авиарейсов по многим востребованным направлениям на которые ранее не было прямых рейсов из Украины.
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