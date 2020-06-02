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Минфин добавил банк «Конкорд», Кредитвест Банк и ПроКредит Банк в список банков, осуществляющих бюджетные выплаты
19:04 02.06.2020 |
Министерство финансов Украины добавило банк "Конкорд" (Днепр), Кредитвест Банк и ПроКредит Банк (оба - Киев) в список банков, уполномоченных на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы бюджетным учреждениям, сообщила пресс-служба учреждения во вторник.
Согласно перечню уполномоченных банков, опубликованному на сайте Минфина, по состоянию на 2 июня в него входят 45 финучреждений, в том числе Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, Банк Альянс, банки "Восток" и "Глобус", Восточно-украинский банк "Грант", Идея Банк, Индустриалбанк, "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк.
Помимо этого, уполномоченными банками являются банк "Конкорд", банк "Кредит Днепр", Кредитвест Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львив", Мегабанк, Метабанк, МИБ, Мотор-Банк, МТБ Банк, ОТП Банк, банк "Пивденный", Пиреус Банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-Банк, Правэкс Банк, ПроКредит Банк, ПУМБ, АКБ "Радабанк", Райффайзен Банк Аваль, "Сич", ТАСкомбанк, Укрбудинвестбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк, Форвард Банк, Юнекс Банк.
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