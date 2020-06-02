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УЗ оставила в поездах «Интерсити+» старого поставщика еды
16:57 02.06.2020 |
"Укрзализныця" подписала дополнительное соглашение на 4 месяца с компанией "Вог Кафе" по оказанию услуг питания в "Интерсити+". Эта компания обеспечивала питание в скоростных поездах и раньше.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Отныне вместо 1,3 миллиона гривен в месяц "Вог Кафе" платить 4,25 миллиона гривен с НДС в месяц. Однако тендер на поставщика питания не отменяется - его изберут в ближайшее время", - сообщает пресс-служба железной дороги.
"В квалификационных критериях к потенциальным участникам Укрзализныця учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек. Аукцион будет проведен без ограничений количества раундов", - говорится в сообщение.
Ранее СМИ сообщили, что победителем тендера на обеспечение питания пассажиров поездов "Интерсити" стала компания "Грінед" без соответствующего опыта. Компания выиграла конкурс в WOG и Socar, а также Do&Co.
"Укрзализныця" уволила руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" за непрозрачное проведение конкурса с питания в скоростных поездах.
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