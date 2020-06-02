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Прибыль Нафтогаза в І квартале сократилась в пять раз
15:42 02.06.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" в І квартале 2020 года получила 3,2 млрд грн - по сравнению с 16 млрд грн в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
"Консолидированная чистая прибыль Группы Нафтогаз за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, составила 3,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
За указанный период компания добыла 3,9 млрд кубометров и реализовала 6,3 млрд кубометров природного газа, получила 10,9 млрд грн чистого дохода от операционной деятельности.
Свободный денежный поток был отрицательным и составлял минус 16,9 млрд грн с учетом 23,2 млрд грн инвестиций в облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения в июне 2020 года.
Общая сумма налогов, уплаченных в государственный бюджет, составила 24,1 млрд грн.
Компания отметила, что 1 января 2020 года прекратились текущие обязательства Нафтогаза по управлению газотранспортной системой.
"Кризис, вызванный Covid-19, и макроэкономическая среда с резким падением цен на газ в этом квартале ставят нас в сложные условия. Движение денежных средств от операционной деятельности в первом квартале составило 10,9 млрд грн против 28,0 млрд грн за аналогичный период прошлого года, без учета прекращенной деятельности. На результаты значительно повлияло падение цен и спроса на газ. Мы сокращаем расходы и придерживаемся дисциплины в управлении капиталом. Наше финансовое состояние стабильное с долей обязательств на уровне 12,4%", - сказал финансовый директор группы Нафтогаз Петер ван Дрил.
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