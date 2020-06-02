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НБУ оштрафовал банк Тигипко за причастность клиентов к выводу средств из банка «Юнисон»
12:00 02.06.2020 |
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае применил меры воздействия к двум банков и одной небанковской финансовой организации меры воздействия.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в частности АО "ТАСкомбанк" оштрафовано на 2,36 млн грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов и неосуществление надлежащего анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов, передает БизнесЦензор.
"Клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной путем инкассации ПАО "Банк "Юнисон", который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных", - сказано в сообщении.
НБУ также направил банку письменное предостережение за несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам, а также проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.
Кроме того, НБУ в мае оштрафовал АО "Поликомбанк" на 300 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов, а ООО "Ффинансовая компания "Вэй Фор Пэй" - на 51 тыс. грн за непредоставление информации по запросу регулятора.
Как сообщалось, в мае Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Юнисон", связанного с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.
Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним. Судебные споры в этом отношении длились 3 года.
По данным НБУ, на начало 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).
Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (19,98 млрд грн) среди 75 действующих банков.
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