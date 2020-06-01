ПриватБанк снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса

ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Ставка ежемесячной комиссии по "кредитным лимитам на счета" снижена для 44 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Также до конца года снижена ежемесячная ставка для 15 тысяч заемщиков программы "КУБ" и более тысячи клиентов программ проетного кредитования", - говорится в сообщении.

По прогнозам банка, до конца года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще более 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Как известно, с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения программ поддержки малого бизнеса, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

