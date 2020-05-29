Центрэнерго вернулось под контроль государства - глава Фонда госимущества

Фонду государственного имущества удалось поменять и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго"; состоялось представление нового руководителя предприятия Александра Корчинского.

Об этом председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко сообщил в Facebook.

"Ныне мы вернули под контроль государства Центрэнерго. Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минирования здания Фонда госимущества, давление на наблюдательный совет Центрэнерго. Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя Центрэнерго Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов", - написал Сенниченко.

Он отметил, что на сегодня у Фонда госимущества нет информации о положении дел на предприятии.

"Предыдущее руководство Центрэнерго скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть, - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, только чтоб не собрался наблюдательный совет", - отметил глава Фонда.

Сенниченко выразил надежду на успешную приватизацию энергокомпании и быстрые положительные изменения в ее работе.

"Все это мы делаем для того, чтобы Центрэнерго превратилось с черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд гривень с 2004 года, в дверь к экономическому развитию и инвестициям. От прозрачности и порядка на предприятии до успешной и разумной приватизации - дорога прямая и короткая. И первый шаг уже сделан", - добавил чиновник.

Как сообщалось, в газете Фонда государственного имущества Украины "Ведомости приватизации" 15 января 2020 года обнародован перечень объектов большой приватизации на 2020 год, среди которых и Центрэнерго.

Кабмин 4 марта обнародовал распоряжение о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Центрэнерго".

25 мая стало известно, что апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, запрещающее Фонду госимущества менять членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности, и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Кандидатуру Потапенко в качестве временного главы Центрэнерго Кабмин согласовал в сентябре 2019 года.