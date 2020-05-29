Предприятию Укроборонпрома открыли путь для производства новых радаров

Минобороны Украины исключило "НПК "Искра" из реестра должников и после возобновления финансирования предприятия армия получит новые отечественные радары.

Об этом сообщает Defense Express.

«Вооруженные силы Украины все же получат новые отечественные радары производства Казенного предприятия "Научно - производственный комплекс "Искра" ("НПК "Искра"), из состава ГК "Укроборонпром". Министерство обороны Украины (МОУ) исключило производителя из реестра собственных должников за, якобы, наличие просроченной кредиторской задолженности перед ведомством на общую сумму 5,856 млн грн со сроком образования 31 мая 2005 года по Государственному контракту №91-97 от 12 ноября 1997 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в комментарии изданию директор НПК "Искра" Юрий Пащенко заявил: "В настоящее время данное недоразумение решено. Оборонное ведомство исключило нас из реестра должников за несуществующий долг и сделало все от себя должное перед Госказначейством. На данный момент мы ожидаем перечисления средств на наш счет".

Как сообщалось ранее, Минобороны внесло "НПК "Искра" в реестр должников за якобы долг 2005 года на сумму 5,8 млн гривень. Через это под угрозой увольнения оказалось 2500 человек, программа радара ПВО 80К6КС1 и производство радара артиллерийской разведки "Зоопарк-3". На тот момент вышли все сроки финансирования программы радаров 80К6КС1. Задолженность Минобороны перед предприятие только по этой программе достигла 55 млн грн.

Согласно решению Высшего арбитражного суда Украины от 21 июня 2000 года о взыскании с «Искры» 5,856 млн грн по иску прокурора Северного региона Украины в интересах МОУ было отказано. В дальнейшем при пересмотре решения, требования Минобороны были отклонены в полном объеме.

КП «НПК «Искра» является ведущим разработчиком и производителем наземной радиолокационной техники оборонного комплекса Украины. На предприятии изготавливаются широкий спектр современных обзорных радаров, среди которых 90К6Е, 80К6 и 36Д6, средств радиоэлектронной борьбы Р-330 «Мандат Б1Э», а также комплексы контрбатарейной борьбы 1Л220УК.

Всего за многолетнюю историю предприятия произведено более шести тысяч высокоэффективных, надежных и простых в эксплуатации радиолокационных станций, которые были поставлены в более чем в 50 стран мира.