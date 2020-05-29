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«Нафтогаз» поддержал отмену конкурса на главу правления «Укрнафты»
13:54 29.05.2020 |
Правления НАК "Нафтогаз Украины" поддерживает назначение главой правления "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.
В НАК пояснили, что первичный отбор кандидатов на должность председателя правления "Укрнафты" осуществляло международное рекрутинговое агентство. Однако комитет по вопросам назначений наблюдательного совета по своему усмотрению определил перечень кандидатов-фаворитов, включив в этот перечень лиц, которые, в частности, не проходили ни оценивание но не были рекомендованы рекрутерами.
В результате комитет по назначениям принял решение прекратить конкурс и назначить председателем правления Олега Геза, который до этого исполнял обязанности председателя правления "Укрнафты".
"По моему мнению, при обстоятельствах, которые сложились, это было правильное решение. Имея сомнения относительно надлежащей организации конкурса и, как следствие, его эффективности, не было смысла его продолжать. Продолжение привело бы лишь к эскалации потенциального конфликта внутри компании", - пояснил директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк.
При этом он признал, что формально конкурс был прекращен не из-за претензий к отбору кандидатов, а "в связи с изменением текущей экономической ситуации".
"Такое решение направлено на поддержание операционной деятельности и, поскольку Олег Гез на дату заседания был исполняющим обязанности председателя правления, оно по сути сохранило статус-кво", - считает Теклюк.
Как сообщалось, ранее набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.
Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.
Глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.
Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.
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