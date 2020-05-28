ПриватБанк заявляет о поддельных документах в деле Суркисов

Исполнительные производства по заявлениям компаний братьев Игоря и Григория Суркисов были открыты по поддельным документам, заявили в ПриватБанке.

"ПриватБанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства. Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении банка.

Как поясняют в Привате, заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей.

То, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом, подтвердили банку в специализированном учреждении по проведению почерковедческой экспертизы подписей.