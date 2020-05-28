Нафтогаз внедрил IT-систему по управлению рисками

Группа Нафтогаз внедряет систему торговли энергоносителями и управления рисками.

Об этом сообщает Департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

"Группа Нафтогаз внедряет систему торговли энергоносителями и управления рисками - Energy Trading & Risk Management (ETRM). Основная цель - повысить эффективность и контроль операций по торговле природным газом, а также улучшить управление коммерческими рисками и качество управленческих решений. Реализацию проекта осуществляет ООО «Нафтогаз Цифровые Технологии» - дочерняя компания Нафтогаза, которая отвечает за автоматизацию ключевых бизнес-процессов Группы", - говорится в сообщении.

В качестве наиболее оптимального решения ETRM выбрали систему TRMTraker компании Pioneer Solutions LLC. Решение ETRM будет доступно для всех предприятий Группы. Это позволит снизить стоимость пользования системой в рамках Группы и обеспечит единый корпоративный стандарт и прозрачность информации относительно торговли газом.

«Запуск системы торговли энергоносителями и управления рисками (ETRM) является частью стратегии цифровой трансформации по внедрению новых ІТ-систем для повышения эффективности бизнес-процессов. Этот проект усилит позиции Группы, а также позволит работать в соответствии с международными стандартами», - отметила директор по информационным технологиям Нафтогаза Марина Квашнина.

Проект объединит фунционал торговых операций трейдеров, анализ рисков торговых позиций в целом и каждой отдельной позиции, которые занимает Нафтогаз, а также работы по сопровождению заключенных соглашений, которые выполняет бэк-офис. В рамках внедрения системы ETRM планируется интеграция как с внутренними системами, такими как SAP ERP, так и Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), Украинской энергетической биржей, информационно-торговыми системами Bloomberg и др.

«Вместе с партнером Pioneer Solutions компания, занимающаяся торговлей сырьевыми и энергетическими товарами, имеет возможность трансформировать свою традиционную бизнес-модель в интеллектуальное предприятие, используя решение ETRM от Pioneer», - добавил директор по продажам и маркетингу ЕМЕА в Pioneer Solutions Хьюго Степперс.