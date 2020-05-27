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Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO «Укрнафты» на рассмотрения главы правления «Нафтогаза»
17:51 27.05.2020 |
Прекращение конкурса по отбору нового главы правления (CEO) ПАО "Укрнафта", которое одобрил набсовет компании 20 мая благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины", противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами компании, сообщил глава набсовета, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
"Я уже поднял этот вопрос перед председателем правления "Нафтогаза", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
В то же время Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.
Глава набсовета напомнил, что вел ранее переговоры с миноритарными акционерами, на которых была достигнута договоренность, что руководитель "Укрнафты" будет выбран на честном конкурсе.
"С нашей стороны мы никак не нарушали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры, после этого договорились о чем-то другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах. А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", - подчеркнул Витренко.
Он отметил, что для него стало "неприятной неожиданностью", что на заседании набсовета "Укрнафты" 20 мая один из представителей "Нафтогаза" голосовал также, как и члены набсовета, номинированные миноритарными акционерами.
"При этом его голосование за прекращение конкурса и назначение руководителя без конкурса, по моему мнению, противоречит задекларированной позиции "Нафтогаза" о необходимости назначения руководителя "Укрнафты" именно по результатам конкурса. До этого обсуждалось, что мы можем подождать до завершения карантина, возобновления международных авиаперелетов, чтобы можно было провести личные встречи с кандидатами и выбрать оптимального по результатам конкурса", - подчеркнул Витренко.
Он также затруднился оценить перспективы своего пребывания в набсовете "Укрнафты" в связи с недавним извещением его "Нафтогазом" о сокращении.
"Не знаю, какие перспективы, я это еще не обсуждал ни с кем", - сказал исполнительный директор, который в последние годы курировал тему "Укрнафты" в НАК.
Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.
Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. Как ранее пояснил агентству "Интерфакс-Украина" независимый член набсовета, глава номинационного комитета Андрей Бойцун, в рамках конкурса по отбору CEO первоначально на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер - Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги с четырьмя офисами - в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве. В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритезированный список" из 26 кандидатов. На конкурсе также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией. По словам Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, и оставалось только провести собеседования с пятью отобранными лучшими кандидатами.
"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом - до 1,516 млн тонн, природного газа - на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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