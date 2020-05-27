Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO «Укрнафты» на рассмотрения главы правления «Нафтогаза»

Прекращение конкурса по отбору нового главы правления (CEO) ПАО "Укрнафта", которое одобрил набсовет компании 20 мая благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины", противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами компании, сообщил глава набсовета, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Я уже поднял этот вопрос перед председателем правления "Нафтогаза", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.

Глава набсовета напомнил, что вел ранее переговоры с миноритарными акционерами, на которых была достигнута договоренность, что руководитель "Укрнафты" будет выбран на честном конкурсе.

"С нашей стороны мы никак не нарушали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры, после этого договорились о чем-то другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах. А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", - подчеркнул Витренко.

Он отметил, что для него стало "неприятной неожиданностью", что на заседании набсовета "Укрнафты" 20 мая один из представителей "Нафтогаза" голосовал также, как и члены набсовета, номинированные миноритарными акционерами.

"При этом его голосование за прекращение конкурса и назначение руководителя без конкурса, по моему мнению, противоречит задекларированной позиции "Нафтогаза" о необходимости назначения руководителя "Укрнафты" именно по результатам конкурса. До этого обсуждалось, что мы можем подождать до завершения карантина, возобновления международных авиаперелетов, чтобы можно было провести личные встречи с кандидатами и выбрать оптимального по результатам конкурса", - подчеркнул Витренко.

Он также затруднился оценить перспективы своего пребывания в набсовете "Укрнафты" в связи с недавним извещением его "Нафтогазом" о сокращении.

"Не знаю, какие перспективы, я это еще не обсуждал ни с кем", - сказал исполнительный директор, который в последние годы курировал тему "Укрнафты" в НАК.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. Как ранее пояснил агентству "Интерфакс-Украина" независимый член набсовета, глава номинационного комитета Андрей Бойцун, в рамках конкурса по отбору CEO первоначально на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер - Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги с четырьмя офисами - в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве. В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритезированный список" из 26 кандидатов. На конкурсе также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией. По словам Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, и оставалось только провести собеседования с пятью отобранными лучшими кандидатами.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом - до 1,516 млн тонн, природного газа - на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.