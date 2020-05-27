Финансовые новости
- |
- 27.05.20
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
12:35 27.05.2020 |
C 1 июня Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком, который принадлежит Сергею Тигипко.
Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский в интервью "Минфину".
"Мы приняли решение с 1 июня отказаться от сотрудничества с этим партнером.
У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса", - объясняет Гороховский.
Издание сообщает, что недавно получило отзыв от клиента monobank про работу с Таскомбанком.
У клиента возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 тысяч гривен.
"Значит, получается, что деньги вноси сколько хочешь через кассу Таскомбанка (пополнение для monobank), а как пришло время забирать депозит (через банк-партнер) - так у нас есть внутреннее распоряжение, которое ограничивает выдачу наличных средств свыше 150 тыс. грн", - написал автор отзыва.
Согласно новому закону о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, пороговая сумма финансовых операций, которые подлежат контролю, увеличилась со 150 до 400 тыс. грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
ТОП-НОВОСТИ
|Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
|Пойдет ли украинское правительство на либерализацию рынка газа с 1 июля?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бойцун об отмене конкурса на нового CEO «Укрнафты»: Это очень странное, непоследовательное и непрофессиональное решение
|Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
|«Укрзализныця» намерена c 1 июля создать отдельный филиал «Вокзальная компания»
|«Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине
|Сеть медцентров Добробут поглотила одну из столичных сетей
|Roshen судится в ЕС с российской компанией за этикетку конфет с ромашками
Это интересно
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%
|Первый электрокар Mazda оказался дешевле конкурентов
|BMW X8 M может стать полностью самостоятельной моделью