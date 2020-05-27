Финансовые новости
- |
- 27.05.20
- |
- 19:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрзализныця» намерена c 1 июля создать отдельный филиал «Вокзальная компания»
12:01 27.05.2020 |
Правление АО "Укрзализныця" (УЗ) решило создать с 1 июля 2020 года отдельный филиал - "Вокзальную компанию" с целью сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень
Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике Антона Саболевского во вторник утром.
Он пояснил, что такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности за счет минимизации дублирующих функций.
"К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности, а со временем - получение прибыли, в частности, за счет развития коммерческих площадей", - цитирует пресс-служба Саболевского.
"Укрзализныця" отмечает, что реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, находящиеся сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания" (крупнейшие комплексы - внеклассные и 1-го класса). На втором этапе будут переданы вокзалы 1-3 классов, после чего для оптимизации структуры управления планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.
Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов.
Как отметил Саболевский, такая система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. В составе этого холдинга есть отдельная компания, которая занимается вокзалами - DB Netze Stations. В 2019 году она получила прибыль EBITDA в размере EUR349 млн. Между тем отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов "Укрзализныци" в прошлом году составил около 800 млн грн.
На балансе "Укрзализныци" в настоящее время находятся 106 вокзалов, 75 из которых находятся на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов.
Как сообщалось, "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH в феврале 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.
Согласно тексту меморандума, "стороны договорились изучить и разработать концепцию и план с целью предоставления DB E&C возможности для получения УЗ необходимой управленческой и/или технической поддержки (кроме вопросов, касающихся перевозок военного назначения)".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника
|Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти
|«Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом
|Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO «Укрнафты» на рассмотрения главы правления «Нафтогаза»
|Бойцун об отмене конкурса на нового CEO «Укрнафты»: Это очень странное, непоследовательное и непрофессиональное решение
|Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком
|«Укрзализныця» намерена c 1 июля создать отдельный филиал «Вокзальная компания»
|«Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине
|Сеть медцентров Добробут поглотила одну из столичных сетей
Это интересно
|Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
|Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом
|Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза
|Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров
|В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта
|Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
|Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%