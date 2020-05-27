«Укрзализныця» намерена c 1 июля создать отдельный филиал «Вокзальная компания»

Правление АО "Укрзализныця" (УЗ) решило создать с 1 июля 2020 года отдельный филиал - "Вокзальную компанию" с целью сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень

Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике Антона Саболевского во вторник утром.

Он пояснил, что такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности за счет минимизации дублирующих функций.

"К главным целям относится и сокращение финансовых расходов, выход на уровень безубыточности, а со временем - получение прибыли, в частности, за счет развития коммерческих площадей", - цитирует пресс-служба Саболевского.

"Укрзализныця" отмечает, что реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, находящиеся сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания" (крупнейшие комплексы - внеклассные и 1-го класса). На втором этапе будут переданы вокзалы 1-3 классов, после чего для оптимизации структуры управления планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов.

Как отметил Саболевский, такая система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn. В составе этого холдинга есть отдельная компания, которая занимается вокзалами - DB Netze Stations. В 2019 году она получила прибыль EBITDA в размере EUR349 млн. Между тем отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов "Укрзализныци" в прошлом году составил около 800 млн грн.

На балансе "Укрзализныци" в настоящее время находятся 106 вокзалов, 75 из которых находятся на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов.

Как сообщалось, "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH в феврале 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Согласно тексту меморандума, "стороны договорились изучить и разработать концепцию и план с целью предоставления DB E&C возможности для получения УЗ необходимой управленческой и/или технической поддержки (кроме вопросов, касающихся перевозок военного назначения)".

