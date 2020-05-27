«Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

 

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования по Украине, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Продажа билетов открыта на поезда №8 / 7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь», - говорится в сообщении, на официальном сайте «Укрзализници» в среду утром.

В сообщении отмечается, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

"Как сообщалось ранее, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721/722 и №726/725 Киев - Харьков, №763/764 Киев - Одесса, №711/712 Киев - Константиновка и №740/739 Киев - Кривой Рог.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:55 Депозитные ставки для физлиц 27.05.20

14:16 Евро дорожает к доллару 27 мая в ожидании внутренних новостей

13:55 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.05.2020

13:04 «Наша национальная идея – депозит под 15% и кредит под 3%». Интервью c Дмитрием Сологубом

12:35 Monobank прекращает сотрудничество с Таскомбанком

12:32 Биржи АТР 27 мая преимущественно снизились на фоне экономической неопределенности

12:18 Справочный курс гривны 27 мая вырос на 1,68 коп до 27,0049 грн/$1

12:05 Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом

11:54 Страховые компании в І квартале 2020 года сократили объемы перестрахования на 37,4%

11:43 Банкиры отмечают незначительное ухудшение качества кредитного портфеля из-за карантина

11:15 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 26.05.20

10:59 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.05.20

10:53 Остаток средств на корсчетах банков 27.05.20

09:50 Киты докупили 12 000 биткоинов на падении ниже $9500

09:30 Золото дешевеет 27 мая вслед за укреплением доллара

• дальше…

17:51 Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO «Укрнафты» на рассмотрения главы правления «Нафтогаза»

16:57 Кабмин разрешил Государственной инспекции по градостроительству выполнять свои функции

16:55 Польша в первом квартале экспортировала в Украину почти 700 миллионов кубов газа

15:59 Кабмин поддержал проект о налогообложении в рамках государственно-частного партнерства

15:55 В Украине согласовали изменения в порядок предоставления субвенций местным бюджетам

15:53 Правительство отнесло Панаму к перечню офшорных зон

15:50 В Украине меняют оплату труда госслужащих

15:47 Кабмин перераспределил расходы госбюджета-2020 для Минобороны

15:44 Кабмин перенес проверку бюджетных расходов из-за коронавируса

14:12 Снижение цен на нефть 27 мая ускорилось до 1,3-1,7% на опасениях за отношениях Китая и США

• дальше…

18:02 Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью

17:01 ЕС согласовал масштабный план восстановления экономики на 750 млрд евро

15:53 Правительство отнесло Панаму к перечню офшорных зон

09:38 Пандемия коронавируса породила угрозу новых кризисов в будущем - ЕЦБ

08:23 МЭА рассказало о перспективах сланцевой отрасли в США

08:15 Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение

26.05 Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020г, но спад близок к завершению

26.05 США обвиняют Россию в переброске истребителей в Ливию

26.05 «Газпром» полностью остановил транзит газа через Польшу

26.05 Китай уже потратил на поддержку экономики $826,7 млрд, НБК будет активнее помогать малому бизнесу

26.05 Несмотря на отказ от карантина, Швецию постиг масштабный кризис, - Bloomberg

25.05 Руки прочь от Гонконга. Трамп собирает антикитайскую коалицию

25.05 В Евросоюзе опасаются скупки Китаем европейских компаний

25.05 BofA ожидает падения мирового ВВП на 4,2% в 2020г

25.05 Fitch: выросло число негативных действий к рейтингам банков развивающихся стран EMEA

• дальше…

13:50 Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

09:57 В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

09:19 «Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине

25.05 КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда

22.05 Суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади

22.05 В КГГА заявили, что проверять температуру пассажирам в метро и ограничивать их количество не будут

22.05 В Киеве за два месяца эвакуировали более 8 тысяч авто за нарушение парковки

22.05 В НКРЭКУ не видят оснований для подорожания холодной воды. Но есть одно «но»

21.05 Запуск автофиксации нарушений ПДД с 1 июня: Кабмин принял необходимое решение

20.05 Кабмин вводит адаптивный карантин до 22 июня

20.05 Метро запустят с 25 мая – решение Кабмина

19.05 Маски, перчатки и лимит на пассажиров: Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве

19.05 Метро Киева после карантина полностью откажется от жетонов

18.05 Кличко анонсировал возобновление работы крупных магазинов и фитнес-клубов

18.05 Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД

• дальше…

18:17 «Я не Ваш оппонент, я Ваш приговор». Как далеко Зеленский может зайти в преследовании предшественника

14:10 Венедиктова против Холодницкого: Почему генпрокурор пошла в атаку на САП, а не Сытника

14:04 Крик отчаяния послов: Почему отношения Украины и США приблизились к пропасти

08:52 Киевляне разлюбили «слуг»: По данным социологов, поддержка партии Зеленского в Киеве упала вдвое

26.05 Внесенные в Конституцию положения относительно стратегического курса Украины должны быть более гибкими – Стефанчук

26.05 Суд закрыл дело против бывшего заместителя генпрокурора Кузьмина, – Венедиктова

26.05 За Кличко на выборах мэра Киева сейчас готовы проголосовать 41,1% определившихся – опрос «Социса»

26.05 Правительственный офис по евроинтеграции уже 8 месяцев работает без руководителя

26.05 Друзьям – все, врагам – закон. Почему Зеленский боится уволить Баканова

25.05 В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

25.05 Закон об усовершенствовании администрирования налогов требует срочных изменений – Саакашвили

25.05 Кабмин Шмыгаля затеял экономический разворот. Бизнес недоволен: 6 мнений

25.05 Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

25.05 Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

25.05 Тысяча орлов Януковича. Как Зеленский удовлетворит кадровый голод, отменив люстрацию

• дальше…

17:46 Составлен рейтинг современных маслкаров

17:34 Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70

12:05 Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом

11:24 Kia выпустит маленький и очень дешёвый электромобиль

08:15 Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение

26.05 Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов

26.05 MediaTek Dimensity 820 обходит по производительности Kirin 980 и приближается к Snapdragon 855

26.05 Дебютировали смартфоны Xiaomi Redmi 10X с 5G-чипом Dimensity 820 и ценой от 205 евро

26.05 Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

26.05 Xiaomi представила беспроводные наушники-вкладыши Redmi Earbuds S с игровым режимом

26.05 Ранняя сборка iOS 14 попала в руки к хакерам за 8 месяцев до релиза

26.05 Xiaomi подминает под себя рынок телевизоров

25.05 В Великобритании строят 300-километровую дорогу для тестирования автономного транспорта

25.05 Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с

25.05 Годовой доход Alibaba Group приблизился к 72 млрд долларов, за год увеличившись на 35%

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно