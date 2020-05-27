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«Укрзализныця» открыла продажу билетов по Украине
09:19 27.05.2020 |
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования по Украине, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«Продажа билетов открыта на поезда №8 / 7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь», - говорится в сообщении, на официальном сайте «Укрзализници» в среду утром.
В сообщении отмечается, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
"Как сообщалось ранее, через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721/722 и №726/725 Киев - Харьков, №763/764 Киев - Одесса, №711/712 Киев - Константиновка и №740/739 Киев - Кривой Рог.
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