Сеть медцентров Добробут поглотила одну из столичных сетей

Медицинская сеть «Добробут» объединилась с медицинской сетью «Doctor Sam». Интеграция «Doctor Sam», которая насчитывает 3 поликлиники в городе Киеве, в медицинскую сеть «Добробут» - важный шаг на пути развития мощной частной медицинской сети в Украине. Благодаря объединению клиенты получат доступ к широкой сети медицинских центров, которая покрывает значительную часть Киева, службы неотложной помощи, расширенной профессиональной экспертизы врачей и единой диагностической базы. Стороны договорились о неразглашении финансовых условий сделки.

«Уже сегодня медицинская сеть «Добробут» - один из лидеров частной медицины в Украине. Каждый наш стратегический шаг помогает реализовывать миссию «Добробута» - строить доверие к украинской медицине, повышая стандарты оказания медицинских услуг. Объединение с медицинской сетью «Doctor Sam» также будет этому способствовать. Ситуация в стране, связанная с пандемией COVID-19, показала, что не только государственная, но и частная отечественная медицина должна быть готова оперативно реагировать на вызовы, которые помогут сохранить здоровье граждан. Благодаря нашему сотрудничеству с «Doctor Sam» мы сможем покрыть потребности большего количества пациентов в качественном лечении и диагностике благодаря единым стандартам оказания медицинских услуг и высокому профессионализму врачей.» - отметил Олег Калашников, генеральный директор медицинской сети «Добробут».

Полная интеграция сети «Doctor Sam» и медицинской сети «Добробут» состоится в течение 2 месяцев - за это время будет проинформировано клиентов и объединено две медицинские сети под единым брендом «Добробут». Также будет создана общая база врачей, которая позволит пациентам получить доступ к качественным медицинским услугам по единым стандартам: консультациям врачей первичного звена, высокоспециализированным медицинским услугам узкого профиля и неотложной помощи, которая покрывает Киев и Киевскую область.

«Интеграция поможет нам быть ближе к пациентам: благодаря новым локациям в жилых комплексах в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах мы создадим единую сеть медицинских центров, которая всегда будет рядом. Мы ценим возможность объединения с «Doctor Sam», ведь это будет способствовать обмену опытом, качественному усилению медицинской экспертизы и расширению услуг сети «Добробут», что будет отвечать всем медицинским запросам наших пациентов.» - добавила Татьяна Аникеева, медицинский директор сети «Добробут».