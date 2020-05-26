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Комитет Рады рекомендует принять проект о реструктуризации долгов ГП «Антонов»
07:57 26.05.2020 |
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект №3350.
Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить в повестку дня проект закона №3350 и принять за основу и в целом с технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что принятие проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" (№ 3350) позволит завершить передачу Высшему антикоррупционному суду нежилого здания в Киеве, которое в настоящее время Высший антикоррупционный суд уже использует на правах аренды. Ожидается также, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов" из-за погашения части его обязательств перед бюджетом путем передачи прав на непрофильный актив, который не использовался госпредприятием до сих пор.
Как сообщает Информуправление Аппарата ВР, члены Комитета заслушали позицию по этому вопросу руководителя завода ГП "Антонов". В частности, он сообщил, что поддерживает принятие законопроекта, поскольку он позволит предприятию сэкономить оборотные средства.
Поддержать проект закона также попросил представитель Высшего антикоррупционного суда, поскольку такое решение существенно улучшит условия работы суда.
Во время обсуждения говорилось о необходимости обратиться в соответствующие органы с просьбой провести аудит и оценку имущества ГП "Антонов".
Кроме того, члены комитета рассмотрели проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" о предоставлении возможности приватизации жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности" (№ 3031).
Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня и принять его в первом чтении. В то же время для доработки проекта ко второму чтению Комитет обратился в Кабинет министров с требованием предоставить в течение десяти дней перечень объектов государственного фонда, находящихся в коммунальной собственности, которые находятся в пределах историко-культурных заповедников и историко-культурных территорий.
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