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Набсовет «Укрнафты» отменил конкурс на должность главы компании
23:28 25.05.2020 |
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" решил прекратить конкурсные отбор председателя правления и назначила на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы правления с мая 2019 года.
Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании набсовета 20 мая, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, такое решение принято "в связи с изменением текущей экономической ситуации", сейчас ожидается согласование условий трудового контракта Олега Геза на должности председателя правления.
"После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса", - отмечается в сообщении.
Как отмечало отраслевое издание enkorr, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 году и является креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.
По данным источников издания, Олег Гез был уполномочен вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" в лице Юрия Витренко о разделе "Укрнафты" и решении проблемных вопросов, центральным из которых является погашение долгов НАКа за природный газ.
Как сообщалось, ранее в мае глава наблюдательного совета "Укрнафты", исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что через два месяца его уволят из компании из-за сокращения должности.
Перед этим Витренко заявлял, что назначение нового главы правления компании по итогам конкурса сдерживает только карантин.
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