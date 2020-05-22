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Ощадбанк расширил возможности для бизнеса получить доступные кредиты 5-7-9%
17:59 22.05.2020 |
Ощадбанк расширил возможности предпринимателей, которые хотят получить кредит по государственной программе поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Ощадбанк расширил возможности предпринимателей, которые хотят получить кредит в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Бизнес-клиенты уже могут подавать заявки в банк по финансированию по обновленной программе", - говорится в сообщении.
Основные обновления условий программы: увеличена максимальная сумма кредита с 1,5 млн до 3 млн грн, расширен круг субъектов предпринимательства, которые могут воспользоваться программой. Отныне подавать заявки на кредит могут предприниматели с годовым доходом до 100 млн грн, а для кредитов на рефинансирование - до 10 млн евро.
Также расширен перечень целей, на которые предприниматели могут брать кредит. К предыдущему списку добавляется приобретение нежилой недвижимости (без права ее передачи третьим лицам), приобретение франшизы для реализации субъектом предпринимательства инвестиционного проекта, финансирование оборотного капитала как части инвестиционного проекта.
В банке добавили, что начали льготное кредитование субъектов предпринимательства на покрытие постоянных операционных расходов (по выплате зарплаты, аренды, охраны, коммунальных услуг и т. п.) для преодоления последствий COVID-19 под 3% годовых.
Также финучреждение начало льготное кредитование предприятий - производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования под 3% годовых.
Кроме того, предусмотрена возможность рефинансирования кредита любого банка под 0% годовых (такая ставка будет действовать до апреля 2021 года).
Как сообщалось, Ощадбанк является одним из лидеров программы «Доступные кредиты 5-7-9%». С начала действия программы предприниматели получили кредиты в Ощаде на общую сумму более 87 млн грн.
Правительство приняло постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля 2020 года.
Условия участия в программе несколько раз пересматривались с целью более широкого привлечения предпринимателей к кредитованию в условиях карантина.
Так, 29 апреля правительством была уточнена категория субъектов предпринимательства, которые смогут стать участниками программы «Доступные кредиты 5-7-9%», и снято ограничение по максимальной сумме кредита для рефинансирования под нулевую процентную ставку.
По состоянию на 20 мая доступные кредиты 5-7-9% предоставляют уже 11 банков. Четыре государственных - Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И семь коммерческих - "Банк Восток", Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк "Львов" и ПУМБ.
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