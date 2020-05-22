Кабмин снизил для «Энергоатома» долю продажи электроэнергии в рамках ПСО до 80%

Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.

Соответствующее решение о внесении изменений в механизм публичных обязательств на рынке электрической энергии принято на заседании правительства в среду с условием однодневного срока доработки.

"Изменения, предложенные проектом постановления, предусматривают снижение доли продажи э/э ГП НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО с 85% до 80%, выведение гидроаккумулирующих электростанций из механизма ПСО и пересмотр ценовых ограничений на продажу э/э госпредприятием "Гарантированный покупатель", – прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, представляя проект документа.

Постановлением также предоставляется возможность "ГарПоку" осуществлять куплю-продажу электроэнергии по двусторонним договорам, что, по словам Буславец, позволит улучшить финансовую ситуацию "ГарПока", "Энергоатома" и других участников рынка.

"Кроме того, это обеспечит промышленным предприятиям с высокой долей электроэнергии в себестоимости продукции доступ к долгосрочным контрактам по конкурентным ценам, а "Энергоатому" – дополнительный гарантированный рынок сбыта электроэнергии", – добавила и.о. министра.

Согласно обнародованному к принятию проекту документа, "Энергоатом" обязан продавать 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц) по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов.

Среди прочего документом предусмотрено для поставщиков универсальных услуг обязательство ежемесячно, до 25 числя, публиковать на своих сайтах почасовые объемы покупки э/э у "ГарПока" и объемы продажи ресурса бытовым потребителям.

Как сообщала ранее и.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец в интервью агентству "Интерфакс-Украина", указанные изменения в ПСО являются промежуточными и направлены на стабилизацию в ближайшее время ситуации на рынке электроэнергии. При этом ведомство рассчитывает в более долгосрочной перспективе, в течение нескольких месяцев, внедрить финансовый механизм ПСО вместо действующего товарного.