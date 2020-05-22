Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать часть э/э по двусторонним договорам на специальных сессиях

Кабинет министров разрешил НАЭК "Энергоатом" проводить специальные сессии по продаже части произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам.

Соответствующее решение о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам принято на заседании правительства в среду с условием трехдневного срока доработки.

"Эти изменения связаны с предыдущим постановлением об изменении механизма ПСО на рынке электроэнергии и будут способствовать заключению долгосрочных, до одного года, договоров, а также обеспечит стабильные цены на электроэнергию для больших небытовых потребителей", - прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, представляя проект документа.

По ее словам, изменения в порядок проведения электронных аукционов предполагают, что производители электроэнергии на атомных станциях при наличии у них свободного ресурса проводят специальную сессию по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"В этих специальных сессиях участвуют покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для собственного потребления", - подчеркнула врио министра.

Как сообщалось, Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.

Соответствующее решение о внесении изменений в механизм публичных обязательств на рынке электрической энергии принято на заседании правительства в среду с условием однодневного срока доработки.

Согласно обнародованному к принятию проекту документа, "Энергоатом" обязан продавать 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц) по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов.

Как сообщала ранее и.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец в интервью агентству "Интерфакс-Украина", указанные изменения в ПСО являются промежуточными и направлены на стабилизацию в ближайшее время ситуации на рынке электроэнергии. При этом ведомство рассчитывает в более долгосрочной перспективе, в течение нескольких месяцев, внедрить финансовый механизм ПСО вместо действующего товарного.

