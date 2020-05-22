«Энергоатом» за 4 мес. снизил производство электроэнергии на 4,6%

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-апреле 2020 года сократилось на 4,6% (на 1 млрд 401,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 28 млрд 963,5 млн кВт-ч.

По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии за указанный период перевыполнено на 1,3%.

Электростанции госпредприятия за этот период отпустили 27 млрд 185,5 млн кВт-ч против 28 млрд 643,4 млн кВт-ч в январе-апреле 2019-го.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 56,2%, что на 2 п.п. больше января-апреля-2019.

Объем освоения капитальных вложений составил 2 млрд 496,2 млн грн против 2 млрд 635,8 млн грн в январе-апреле 2019 года, финансирование капвложений – 3 млрд 104,9 млн грн против 5 млрд 865,9 млн грн.

За первые четыре месяца года НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 4 млрд 290,3 млн грн, расчеты по страхованию составили 1,078 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 71,9%, что на 4,1 п. п. меньше, чем в январе-апреле 2019 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 74,8%, что на 2,1 п. п. меньше показателя четырех месяцев 2019 года.

В работе АЭС Украины в январе-апреле зафиксировано шесть нарушений - на одно нарушение больше, чем в январе-апреле-2019.

Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 447,06 суток против 438,92 суток в январе-апреле 2019 года.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативные значения, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.