«ПриватБанк» продал первую АЗС группы «Приват»

Государственный «ПриватБанк» реализовал первую находящуюся у него в залоге АЗС консолидированной розничной сети группы «Приват». Станция «Авиас Плюс» в городе Олешки (ранее Цюрупинск) Херсонской области продана 14 мая на площадке СЕТАМ за 11,5 млн грн ($430 тыс.), следует из протокола торгов.

Стартовая цена объекта составляла 8,12 млн грн. На аукцион заявилось шесть участников, в ходе торгов цена выросла на 42% или на 3,55 млн грн.

Название покупателя ГП «СЕТАМ» не раскрывает. Победитель должен оплатить стоимость объекта до 29 мая.

Проданная банком АЗС имеет операторную, две топливораздаточные колонки (ТРК) под навесом. В составе целостного комплекса, который выставленный банком на продажу, нет модуля для продажи автогаза. В то же время на фото станции, которое разместил СЕТАМ, рядом с ТРК есть и модуль для продажи сжиженного газа.

Оператором АЗС выступала компания ООО «Менсис», которая помимо этого объема управляет 19 станциями «Привата» в этой области.

На данный момент станция не работает, исходя из данных мобильного предложения «Авиас». Лицензия на этот объект была аннулирована Государственной налоговой службой еще в феврале 2020 г.

АЗС в Олешках - одна из 247 АЗС консолидированной сети «Привата», на которые «ПриватБанк» предъявил требования в марте этого года. Тогда после получения от банка уведомлений о разрыве договоров лизинга, 38 компаний-операторов через суд запретили банку принимать дальнейшие действия по возврату станций. «ПриватБанк» оспорил этот запрет в апелляционной инстанции только 4 мая.

По данным системы СЕТАМ АЗС «Авиас Плюс» в Херсонской области на текущий момент единственная АЗС группы «Приват», выставленная на реализацию.

